Собянин объявил о запуске бесплатного акселератора для предпринимателей с инвалидностью

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Для предпринимателей с ограниченными возможностями здоровья запустили бесплатное обучение в новом акселераторе в столице. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

По его словам, занятия будут проводиться в дистанционном формате с сурдопереводом. Бизнесмены смогут научиться разрабатывать и развивать проекты, управлять командой, исследовать потребности клиентов, оценивать потенциал рынка и привлекать финансирование.

Градоначальник отметил, что в этом им окажут помощь опытные наставники, которые смогут рассказать о состоянии проекта и переупаковать его.



"Обучение завершится презентацией перед инвесторами. Это позволит бизнесменам получить ценную обратную связь от потенциальных заказчиков", – добавил Собянин.

Заявки будут принимать до 20 августа.



Ранее на платформе "БизнесМаркет" представили свыше 200 предложений для предпринимателей, среди которых сервисы по подбору персонала, управлению предприятием, инструменты для продвижения и рекламы и многие другие. Кроме того, были добавлены новые категории предложений: оценка бизнеса, охрана и безопасность труда, клининг и ремонт офисов.

Прием заявок на гранты для малого и среднего предпринимательства стартовал в столице