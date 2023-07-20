На платформе "БизнесМаркет" представили более 200 предложений для предпринимателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На платформе "БизнесМаркет" в данный момент представлено свыше 200 предложений для предпринимателей, среди которых сервисы по подбору персонала, управлению предприятием, инструменты для продвижения и рекламы и многие другие. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, были добавлены новые категории предложений: оценка бизнеса, охрана и безопасность труда, клининг и ремонт офисов. Отмечается, что за месяц к платформе присоединились около 50 партнеров.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, "БизнесМаркет" позволяет российскому бизнесу продвигать свои услуги на московском рынке, а столичным предпринимателям – использовать предложения для развития своего дела на выгодных условиях.

"Уже сегодня агрегатор показывает свою высокую востребованность – всего за месяц к нему обратились уже более 56 тысяч пользователей", – добавил он.

С 10 июля процесс размещения товаров на платформе стал более упрощенным. К примеру, поставщикам больше не нужно предоставлять гарантийное письмо с указанием стоимости предложения. Теперь достаточно во время оформления заявки поставить отметку в специальной форме. Сама услуга при этом не теряет юридической силы, поскольку в заявлении ставится электронная цифровая подпись.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что столичные предприниматели смогут получить рекомендации по привлечению средств на персональной консультации.

До этого стало известно, что сумма целевых займов, выданных более 30 предприятиям Москвы в период с 2017 по 2023 год, превысила 4 миллиарда рублей. Компании получают их на льготных условиях в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства.

Прием заявок на гранты для малого и среднего предпринимательства стартовал в столице