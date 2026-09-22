Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 11:32

Происшествия

Москвичу предъявили обвинение в незаконном распространении сериала

Фото: sledcom.ru

Жителю Москвы предъявили обвинение по делу о незаконном распространении многосерийного фильма. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета России в МАХ.

По версии следствия, с 1 по 22 мая мужчина использовал свою учетную запись в аудиовизуальном сервисе, чтобы скопировать фильм, предназначенный для просмотра только пользователями. Возможность распространять этот контент сервисом не предоставлялась.

После копирования фигурант разместил серии на сторонних интернет-ресурсах, не получив разрешения правообладателя. В материалах уголовного дела отмечается, что опубликованный таким образом контент посмотрели более 150 тысяч человек. Стоимость его незаконного использования следствие оценило в сумму свыше 15 миллионов рублей.

Мужчину обвиняют по пункту "в" части 3 статьи 146 УК РФ ("Незаконное использование объектов авторского права в целях сбыта, совершенное в особо крупном размере"). Во время допроса москвич признал вину и дал признательные показания. Следователи продолжают проводить процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу.

Ранее в Москве задержали пятерых мужчин в возрасте от 21 до 27 лет по подозрению в краже товаров с маркетплейса на сумму более 3,3 миллиона рублей. По версии правоохранителей, один из участников выдавал себя за курьера, забирал заказы из пунктов выдачи по поддельному аккаунту и передавал их сообщникам, которые заменяли содержимое посылок.

Измененные отправления затем возвращались в сортировочный центр, а похищенные товары подозреваемые предположительно продавали. В отношении всех фигурантов возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ, они заключены под стражу.

Читайте также


происшествиягород

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

Читать
закрыть

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика