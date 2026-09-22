Москвичу предъявили обвинение в незаконном распространении сериала

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Жителю Москвы предъявили обвинение по делу о незаконном распространении многосерийного фильма. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета России в МАХ.

По версии следствия, с 1 по 22 мая мужчина использовал свою учетную запись в аудиовизуальном сервисе, чтобы скопировать фильм, предназначенный для просмотра только пользователями. Возможность распространять этот контент сервисом не предоставлялась.

После копирования фигурант разместил серии на сторонних интернет-ресурсах, не получив разрешения правообладателя. В материалах уголовного дела отмечается, что опубликованный таким образом контент посмотрели более 150 тысяч человек. Стоимость его незаконного использования следствие оценило в сумму свыше 15 миллионов рублей.

Мужчину обвиняют по пункту "в" части 3 статьи 146 УК РФ ("Незаконное использование объектов авторского права в целях сбыта, совершенное в особо крупном размере"). Во время допроса москвич признал вину и дал признательные показания. Следователи продолжают проводить процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу.

Ранее в Москве задержали пятерых мужчин в возрасте от 21 до 27 лет по подозрению в краже товаров с маркетплейса на сумму более 3,3 миллиона рублей. По версии правоохранителей, один из участников выдавал себя за курьера, забирал заказы из пунктов выдачи по поддельному аккаунту и передавал их сообщникам, которые заменяли содержимое посылок.

Измененные отправления затем возвращались в сортировочный центр, а похищенные товары подозреваемые предположительно продавали. В отношении всех фигурантов возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ, они заключены под стражу.