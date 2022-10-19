США внесли в список антироссийских санкций одного гражданина РФ, компании из ФРГ и ОАЭ

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Власти США расширили список антироссийских санкций, внеся в него одного гражданина РФ, а также две компании, базирующиеся в ФРГ и ОАЭ. Об этом сообщил американский Минфин.

Как уточняется, рестрикции вводятся в отношении Юрия Орехова и принадлежащих, по данным Вашингтона, ему компаний Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH и Opus Energy Trading LLC.

Ранее в США экстрадировали гражданина России Дениса Дубникова. Его обвиняли в создании биржи криптовалют, через которую, по мнению американской стороны, было выведено 4 миллиарда евро. Отмечалось, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

Западные страны усилили санкционное давление на РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций

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