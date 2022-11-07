Власти США негласно убеждают американские банки сотрудничать с компаниями из РФ – СМИ

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Минфин США и Госдеп негласно убеждают крупные американские банки, включая JPMorgan и Citigroup, продолжать сотрудничество с некоторыми стратегически важными компаниями из России, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"Эти тихие усилия являются частью стремления администрации [США] свести к минимуму неблагоприятные последствия режима санкций", – говорится в публикации.

Уточняется, что власти Соединенных Штатов призывают кредитные организации предоставлять основные услуги, в том числе расчеты в долларах США, переводы и торговое финансирование. По информации агентства, речь идет о "Газпроме", "Уралкалии" и "ФосАгро".

Также отмечается, что американское министерство финансов прямо указывало банкам, что оно не блокировало активы крупного российского производителя удобрений "Фосагро", а также разъясняло, что торговля сельскохозяйственными и медицинскими товарами "не является объектом санкций, введенных США в отношении России".

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что власти США и ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении третьих лиц, выступающих посредниками для россиян при осуществлении платежей, а также компаний, помогающих российской стороне организовать параллельные платежные сети.

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