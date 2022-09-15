США и ЕС хотят принять меры против лиц, помогающих россиянам проводить платежи – СМИ

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Власти США и руководство Евросоюза рассматривают возможность введения ограничений в отношении третьих лиц и организаций, способствующих россиянам обходить финансовые санкции и совершать платежи. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По их информации, Вашингтон и Брюссель намерены направить меры давления на лиц, выступающих для россиян посредниками при осуществлении платежей, а также компании, помогающие российской стороне организовать параллельные платежные сети.
Также западные партнеры рассматривают возможность введения санкций против организаций, которые оказывают Москве помощь с проведением платежей по экспортным сделкам и организации импорта санкционной промышленной и оборонной продукции.
Кроме того, США и ЕС могут ввести ограничительные меры в отношении большинства лиц, работающих в сфере программного обеспечения, кибербезопасности и электронной торговли в России.
Ранее координатор американской санкционной политики при госдепартаменте Джеймс О'Брайен заявил, что США продолжат работать над введением новых санкций в отношении России. По его словам, новые санкции находятся в разработке.
Страны Запада усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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