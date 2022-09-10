В Госдепе пообещали ввести новые санкции против поддерживающих позицию властей РФ россиян

Фото: depositphotos/teamtime

США продолжат работать над введением новых санкций в отношении России, заявил координатор американской санкционной политики при госдепартаменте Джеймс О'Брайен.

"Мое послание к россиянам, как и прежде, состоит в следующем: завтра будет только хуже", – приводит РИА Новости слова американского чиновника.

По его словам, новые санкции находятся в разработке.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг не исключил возможность постепенной отмены антироссийских санкций Евросоюза, отметив, что Вена могла бы стать площадкой для переговоров по этому вопросу.

По его словам, такой сценарий может стать реальным нескоро, поскольку на Украине продолжаются военные действия. При этом Шалленберг отметил, что Вена могла бы стать площадкой для таких переговоров.