В МИД Австрии допустили возможность постепенного снятия санкций с РФ

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Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг не исключил возможность постепенной отмены антироссийских санкций Евросоюза, отметив, что Вена могла бы стать площадкой для переговоров по этому вопросу. Об этом сообщает Wiener Zeitung.
"Санкции – гибкое средство, но до этого нам еще далеко. Я очень надеюсь, что в какой-то момент мы вернемся к тому моменту, когда дипломатия сможет добиться успеха", – заявил Шалленберг, отвечая на вопрос, считает ли он возможным постепенное снятие санкций с Москвы, если она предпримет встречные шаги.
По его словам, такой сценарий может стать реальным нескоро, поскольку на Украине продолжаются военные действия. При этом Шалленберг отметил, что Вена могла бы стать площадкой для таких переговоров.
Также он заявил, что принятие решения о полном запрете выдачи шенгенских виз россиянам стало бы ошибкой, поскольку Россия была и остается неотъемлемой частью европейской истории и культуры.
"Важно <...> следовать чувству меры и не перегибать палку. Это была бы полная остановка въезда для всех 144 миллионов россиян", – добавил глава австрийского МИД.
Ранее Шалленберг заявил, что действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией может быть прекращено с понедельника, 12 сентября.
Европейские страны усилили санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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