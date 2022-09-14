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Политика

18:38

РФ ввела санкции против 30 граждан Великобритании

политика

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

РФ ввела санкции против 30 граждан Великобритании, среди которых руководители PR-структур и представители оборонного лобби. Об этом сообщает МИД РФ.

По данным ведомства, в перечень были внесены, в том числе гендиректор ассоциации Public Relations and Communications Association Ф. Ингхэм, соучредитель сетевой маркетинговой структуры PR Network Н.Регаццони и эксперт по химической и биологической защите X. де Бреттон-Гордон.

"Так, Ф. Ингхэм активно подталкивает британские компании к отказу от сотрудничества с российскими экономоператорами, запугивая их моральными, этическими и репутационными последствиями работы в России", – уточнили в МИД РФ.

По информации министерства, Бреттон-Гордон нередко поднимал вопросы о якобы готовности РФ применить химоружие на территории Великобритании, а также против украинцев.

Уточняется, что данным гражданам Великобритании теперь будет запрещен въезд в Россию. При этом, как подчеркнули в МИД, российская сторона будет расширять черный список в отношении британцев.

Ранее Россия ввела персональные санкции в отношении 25 граждан США в качестве ответной меры на санкции Штатов. Отмечалось, что под российские санкции подпали актеры Шон Пенн, Бен Стиллер, министр торговли США Джина Раймондо.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что МИД и дальше продолжит отвечать на русофобские выпады Соединенных Штатов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Все ответные меры на санкции Запада будут тщательно выверенными – Песков

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Сюжет: Санкции

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