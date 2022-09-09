Украина ввела санкции против 606 российских политических деятелей

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Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 606 представителей органов власти России. Соответствующий документ опубликован на сайте офиса украинского лидера.

Президент Украины утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны, принятое 7 сентября. Он подчеркнул, что в новый санкционный список вошли 28 членов Совета безопасности РФ, 154 члена Совета Федерации и 424 депутата Госдумы.

Киев ранее уже вводил ограничительные меры против представителей российского руководства, включенных в новый перечень. В том числе это было в период правления предыдущего президента Петра Порошенко. Своим указом Зеленский внес изменения в прежние черные списки, вычеркнув из них россиян, включенных в новый перечень. По какой причине санкции были введены повторно, украинские власти не поясняют.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

