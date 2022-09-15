В Госдепе назвали целью США разъединение экономик РФ и Центральной Азии

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Цель политики Соединенных Штатов в Центральной Азии должна заключаться в разъединении экономик стран региона с российской. Об этом заявила заместитель помощника директора Агентства США по международному развитию, входящего в структуру Госдепа, Анджали Каур.

Как передает ТАСС, на слушаниях в комитете по иностранных делам палаты представителей Конгресса США Каур отметила, что в настоящее время Вашингтон предпринимает действия, направленные на укрепление взаимосвязанности экономик стран Центральной Азии, а также проводит работу относительно совместных решений по борьбе с изменением климата.

Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу, в свою очередь, заявил, что Соединенные Штаты пытаются противодействовать российскому влиянию в регионе не только в экономической сфере, но и культурной.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что западные страны не смогли вывести Россию из глобальной экономики, а соответствующие попытки привели к сверхвысоким ценам на мировом рынке и опасениям относительно того, как пройдет ближайшая зима.