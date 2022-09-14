Запад не смог выключить РФ из глобальной экономики – Мишустин

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Западные страны не смогли вывести РФ из глобальной экономики. Об этом сообщил глава кабмина России Михаил Мишустин.

"До сих пор коллективному Западу не удалось выключить нашу страну из глобальной экономики, а попытки привели к сверхвысоким ценам на мировом рынке, к опасениям относительно того, как пройдет ближайшая зима", – цитирует его ТАСС.

По словам Мишустина, Запад такие шаги осуществлять продолжит, и это, как подчеркнул премьер, следует брать во внимание при составлении планов на будущее.

Председатель правительства уточнил, что благодаря быстро принятым кабмином и ЦБ РФ мерам получилось удержать в России финансовую стабильность, а также оказать поддержку наиболее уязвимым категориям бизнеса и граждан.

Мишустин отметил, что динамика ВВП и инвестиций в стране также хорошая, а уровень безработицы сохраняется на минимальных значениях, постепенно падает и инфляция.

"В среднесрочной перспективе все эти позитивные тенденции необходимо укрепить. И они легли в основу прогноза социально-экономического развития страны. На его базе готовится проект федерального бюджета на следующие три года", – заключил премьер.

Ранее Мишустин поручил министерствам и ведомствам доработать решения по развитию экономического сектора страны в условиях санкций. Сообщалось, что доклад должен содержать обновленную социально-экономическую модель развития РФ в геополитических условиях, реализовать которую можно будет как в ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе.

Кроме того, отмечалось, что в докладе должны содержаться решения для повышения уровня и качества жизни граждан страны, устойчивого роста экономики и обеспечения технологического суверенитета.

