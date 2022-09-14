Запад не смог выключить РФ из глобальной экономики – Мишустин

Фото: Агентство "Москва"
Западные страны не смогли вывести РФ из глобальной экономики. Об этом сообщил глава кабмина России Михаил Мишустин.
"До сих пор коллективному Западу не удалось выключить нашу страну из глобальной экономики, а попытки привели к сверхвысоким ценам на мировом рынке, к опасениям относительно того, как пройдет ближайшая зима", – цитирует его ТАСС.
По словам Мишустина, Запад такие шаги осуществлять продолжит, и это, как подчеркнул премьер, следует брать во внимание при составлении планов на будущее.
Председатель правительства уточнил, что благодаря быстро принятым кабмином и ЦБ РФ мерам получилось удержать в России финансовую стабильность, а также оказать поддержку наиболее уязвимым категориям бизнеса и граждан.
Мишустин отметил, что динамика ВВП и инвестиций в стране также хорошая, а уровень безработицы сохраняется на минимальных значениях, постепенно падает и инфляция.
"В среднесрочной перспективе все эти позитивные тенденции необходимо укрепить. И они легли в основу прогноза социально-экономического развития страны. На его базе готовится проект федерального бюджета на следующие три года", – заключил премьер.
Ранее Мишустин поручил министерствам и ведомствам доработать решения по развитию экономического сектора страны в условиях санкций. Сообщалось, что доклад должен содержать обновленную социально-экономическую модель развития РФ в геополитических условиях, реализовать которую можно будет как в ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе.
Кроме того, отмечалось, что в докладе должны содержаться решения для повышения уровня и качества жизни граждан страны, устойчивого роста экономики и обеспечения технологического суверенитета.
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