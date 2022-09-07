Мишустин поручил доработать решения по развитию экономики РФ в условиях санкций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам доработать решения по развитию экономического сектора страны в условиях санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Проект финального доклада должен быть представлен в правительство, после чего он будет направлен президенту РФ", – сообщили в пресс-службе.

Согласно заявлению правительства, доклад должен содержать обновленную социально-экономическую модель развития РФ в геополитических условиях, реализовать которую можно будет как в ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе.

Кроме того, в докладе должны содержаться решения для повышения уровня и качества жизни граждан страны, устойчивого роста экономики и обеспечения технологического суверенитета.

Ранее в Минэкономразвития рассказали об адаптации российского бизнеса к санкциям против РФ. Первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов заявил, что тренд на отказ от доллара и евро в торговых расчетах России будет только усиливаться.

Кроме того, по словам Торосова, бизнес РФ нуждается в инвестициях до 2025 года в размере около 90 триллионов рублей. Для этого, отметил он, необходимо задействовали часть средств из Фонда национального благосостояния.