Мишустин поручил доработать решения по развитию экономики РФ в условиях санкций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам доработать решения по развитию экономического сектора страны в условиях санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.
"Проект финального доклада должен быть представлен в правительство, после чего он будет направлен президенту РФ", – сообщили в пресс-службе.
Согласно заявлению правительства, доклад должен содержать обновленную социально-экономическую модель развития РФ в геополитических условиях, реализовать которую можно будет как в ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе.
Кроме того, в докладе должны содержаться решения для повышения уровня и качества жизни граждан страны, устойчивого роста экономики и обеспечения технологического суверенитета.
Ранее в Минэкономразвития рассказали об адаптации российского бизнеса к санкциям против РФ. Первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов заявил, что тренд на отказ от доллара и евро в торговых расчетах России будет только усиливаться.
Кроме того, по словам Торосова, бизнес РФ нуждается в инвестициях до 2025 года в размере около 90 триллионов рублей. Для этого, отметил он, необходимо задействовали часть средств из Фонда национального благосостояния.
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