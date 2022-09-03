Нефтегазовые доходы России растут благодаря санкциям – СМИ

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Французский журналист Франсуа Ленгле заявил, что Россия каждую секунду зарабатывает на нефти и газе 3700 евро благодаря санкциям. Об этом сообщает RTL.

По мнению журналиста, санкционные меры дали возможность РФ заработать.

"Она буквально купается в деньгах. <…> Не вопреки, а благодаря санкциям, которые подняли цены, развязав рыночные спекуляции", – сказал он.

В то же время страны Запада пытаются бороться с растущей инфляцией, добавил Ленгле.

"Европейские страны заплатили Владимиру Путину более 86 миллиардов евро с 24 февраля. <…> Это 3700 евро каждую секунду", – резюмировал он.

Ранее министры финансов государств "Большой семерки" приняли решение поддержать введение потолка цен на нефть из России с 5 декабря.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва прекратит поставки нефти странам, которые введут потолок цен. Он пояснил, что Россия не будет работать на нерыночных условиях. Новак назвал данную инициативу полным абсурдом и высказал мнение, что это полностью разрушит рынок. Он добавил, что за такой исход заплатят европейские и американские потребители, которые уже сегодня платят высокие цены.