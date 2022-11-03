Политолог оценил планы США помочь партнерам для поддержки санкций против РФ

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Политолог Руслан Бальбек прокомментировал готовность Вашингтона выделить почти 6 миллионов долларов на программу "Поддержка применения партнерами санкций в отношении России". Об этом сообщает RT.

Он выразил мнение, что усилия западных стран обернулись войной против российской нации.

"Усилия США по дестабилизации обстановки вполне понятны. Сейчас идет переформатирование евразийской политики в целом. Тех, кого мы считали по крайней мере партнерами, будут натравливать на нас с оголтелым упрямством, чтобы разорвать все контакты России с окружающим миром", – рассказал Бальбек.

Ранее глава Минфина заявил, что в России разработали специальные меры реагирования против западных санкций. По его словам, государство нашло противоядие от подобных ограничений. Так, уже примерная программа действий, программа решений, как выстраивать экономику, финансы.

До этого стало известно, что США объявили о новых санкциях в сторону 12 российских организаций и 8 физических лиц. Под ограничения подпали предприниматель Игорь Чайка, молдавский политик Илан Шор и его супруга Сара Шор – известная как певица Жасмин, а также молдавский олигарх Владимир Плахотнюк.



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