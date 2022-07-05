Кудрин оставил пост в СПбГУ

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин уволился с кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), сообщает ТАСС.

"А. Л. Кудрин был уволен из Санкт-Петербургского государственного университета по собственному желанию", – указал проректор по организации работы с персоналом СПбГУ Владимир Еремеев.

Ранее Кудрин не стал переизбираться на должность декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ после истечения срока полномочий. В данном качестве председатель СП работал с 2011 года.