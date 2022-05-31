Кудрин ушел с поста декана факультета свободных искусств и наук СПбГУ

Фото: пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин официально покинул пост декана факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Об этом сообщается на сайте вуза.

В настоящее время обязанности декана факультета исполняет профессор кафедры междисциплинарных исследований и практик в области искусств Нина Савченкова. Позднее будут объявлены новые выборы декана факультета свободных искусств и наук.

Ранее Кудрин заявил, что России не следует торопиться выходить из международных соглашений и стандартов. Он также подчеркнул, что придерживается такого же мнения по образовательной сфере.

До этого глава Счетной палаты заявил, что инфляция в России в 2022 году составит 20,7%. При этом, по словам Кудрина, в 2023 году показатель будет находиться на уровне более 6%.

