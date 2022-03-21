СПбГУ направил в полицию обращение о высказываниях профессора

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Санкт-Петербургский государственный университет направил в полицию обращение председателя студенческого совета о резких высказываниях профессора. Об этом сообщает на сайте вуза.
Председатель студенческого совета рассказал, что профессор опубликовал в социальных сетях обращение, которое направлено на возбуждение ненависти по признаку национальности и на унижение достоинства различных социальных групп.
"Данное обращение перенаправлено в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для проведения проверки по изложенным в нем доводам", – говорится в сообщении.
Ранее Следственный комитет возбудил первые уголовные дела за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. В частности, ГСУ Следственного комитета открыло уголовное дело в отношении Вероники Белоцерковской. По данным следствия, в марте 2022 года Белоцерковская опубликовала несколько записей на своей странице в социальной сети Instagram.
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