В Москве женщину оштрафовали на 50 тыс руб за плакат с дискредитацией ВС РФ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Суд признал виновной женщину, демонстрировавшую плакат с агитацией против спецоперации России по защите Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается на портале "МВД Медиа".

Суд установил, что 41-летняя гражданка на платформе станции столичного метро "Театральная" развернула плакат, содержащий дискредитацию Вооруженных сил РФ. После этого она была доставлена в отдел полиции.

В отношении гражданки составили протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан". После этого дело направили в Перовский районный суд.

"Женщине назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей", – указали в МВД.

Ранее жителя Благовещенска оштрафовали за фейковое видео о потерях Вооруженных сил России в ходе специальной операции на Украине. Ролик завершался призывом к его дальнейшему распространению.

4 марта Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ. В Уголовный кодекс РФ вводится статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации". Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

