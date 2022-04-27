Кризисные явления в экономике России продлятся 1,5–2 года – Кудрин

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Кризисные явления в российской экономике, которые наблюдаются в настоящее время, могут продлиться два года. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в ходе заседания Совета законодателей.
По его словам, нынешний кризис хуже того, который был в 2009 году, и того, который был в пандемию коронавируса.
"Мы все должны сегодня почувствовать, что мы вышли на новую черту. Сейчас, конец года и следующий год, то есть почти полтора-два года, мы будем жить в очень сложной ситуации", – приводит слова Кудрина ТАСС.
Глава Счетной палаты отметил, что в нынешних условиях очень важно оценить свои силы и ресурсы.
Ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар рассказал, что РФ своевременно приняла меры для снижения рисков от западных санкций.
До этого Владимир Путин заявил, что санкционная политика экономического блицкрига западных стран в отношении России провалилась. По словам российского лидера, Запад рассчитывал быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в РФ, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, а также дефицит товаров в магазинах, однако такая политика в отношении России провалилась.
Эксперт рассказал, что помогает рублю укрепляться на мировом рынке
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