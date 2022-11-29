Кудрин сообщил о планах работать в "больших проектах" с частным бизнесом

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

Алексей Кудрин заявил, что после ухода с должности председателя Счетной палаты планирует сосредоточиться на работе с "большими проектами" в сфере частного бизнеса. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Кудрин отметил, что подал заявление об отставке президенту после 25 лет работы в государственном секторе.

"Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей", – написал он.

25 ноября стало известно, что Кудрин покинет должность главы Счетной палаты и перейдет на работу в компанию "Яндекс". По данным источника, это может произойти до конца года.

29 ноября в Совфед поступило представление президента РФ об освобождении Кудрина от должности председателя Счетной палаты. Его планируют рассмотреть 30 ноября.

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