17:16Политика
Кудрин сообщил о планах работать в "больших проектах" с частным бизнесом
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ
Алексей Кудрин заявил, что после ухода с должности председателя Счетной палаты планирует сосредоточиться на работе с "большими проектами" в сфере частного бизнеса. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Кудрин отметил, что подал заявление об отставке президенту после 25 лет работы в государственном секторе.
"Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей", – написал он.
25 ноября стало известно, что Кудрин покинет должность главы Счетной палаты и перейдет на работу в компанию "Яндекс". По данным источника, это может произойти до конца года.
29 ноября в Совфед поступило представление президента РФ об освобождении Кудрина от должности председателя Счетной палаты. Его планируют рассмотреть 30 ноября.
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