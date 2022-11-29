В Кремле не стали анонсировать кандидатов на пост главы Счетной палаты

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Кремль не анонсирует кандидатов на пост нового руководителя Счетной палаты. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Кроме того, отметил пресс-секретарь президента, Владимир Путин в ближайшее время не планирует встречаться с Алексеем Кудриным. При этом Песков отметил, что у него была возможность передать свое прошение об отставке с поста главы Счетной палаты президенту.

Ранее Кудрин объявил о своем решении покинуть пост председателя СП. Он пояснил, что провел в государственном секторе 25 лет, а сейчас хотел бы уделить внимание развитию частных инициатив.

Также известно, что в Совфед поступило представление президента России об освобождении Кудрина с должности.

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