12:43Политика
В Кремле не стали анонсировать кандидатов на пост главы Счетной палаты
Фото: РИА Новости/Мария Девахина
Кремль не анонсирует кандидатов на пост нового руководителя Счетной палаты. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.
Кроме того, отметил пресс-секретарь президента, Владимир Путин в ближайшее время не планирует встречаться с Алексеем Кудриным. При этом Песков отметил, что у него была возможность передать свое прошение об отставке с поста главы Счетной палаты президенту.
Ранее Кудрин объявил о своем решении покинуть пост председателя СП. Он пояснил, что провел в государственном секторе 25 лет, а сейчас хотел бы уделить внимание развитию частных инициатив.
Также известно, что в Совфед поступило представление президента России об освобождении Кудрина с должности.
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