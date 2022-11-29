Кудрин сообщил об уходе с поста главы Счетной палаты

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В Совфед поступило представление президента России об освобождении Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты, заявил глава бюджетного комитета верхней палаты российского парламента Анатолий Артамонов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вопрос планируется рассмотреть на заседании палаты 30 ноября", – заявил источник агентства в Совфеде.

Позже сам Кудрин подтвердил решение покинуть пост председателя СП.

"В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей", – написал он в своем телеграм-канале.

25 ноября стало известно, что Кудрин покинет должность главы Счетной палаты и перейдет на работу в компанию "Яндекс". По данным источника, это может произойти до конца года.

Позже стало известно, что первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков претендует на пост главы Счетной палаты вместо Алексея Кудрина.

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