Вице-спикер ГД Жуков претендует на пост главы Счетной палаты – СМИ

Фото: Агентство "Москва"

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков претендует на пост главы Счетной палаты вместо Алексея Кудрина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

При этом отмечалось, что эту информацию подтвердили два близких к администрации президента источника и четыре чиновника, чьи структуры взаимодействуют со Счетной палатой.

Один из собеседников рассказал, что кандидатуру Жукова предложил Кудрин, несмотря на наличие других вариантов. Он назвал вице-спикера Госдумы некоррумпированным профессионалом.

При этом представитель Жукова сказала, что ей ничего неизвестно об этом решении.

Ранее СМИ сообщали, что Кудрин планирует уйти со своей должности до конца года. Он якобы перейдет на работу в "Яндекс". В июле Кудрин уволился с кафедры теории и методики преподавания искусств и гуманитарных наук Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).



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