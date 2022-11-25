Сенатор заявил, что без изменения закона о Счетной палате кадровые перестановки невозможны

Фото: Агентство "Москва"

Первый замглавы бюджетного комитета Совета федерации Сергей Иванов заявил, что кадровые перестановки в Счетной палате невозможны до тех пор, пока не будут внесены изменения в законодательство. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Иванова, в закон об СП не внесены изменения о назначении Совфедом главы ведомства, предусмотренные новой редакцией Конституции РФ.

Действующее законодательство передало полномочия по назначению и освобождению от должности главы Счетной палаты в Совет Федерации, ранее этим занимались в Госдуме. За верхней палатой парламента также закреплено право на аналогичные решения в отношении половины от общего числа аудиторов.

Поправки в закон о деятельности ведомства уже готовятся в Государственной думе. Изменения готовы оперативно рассмотреть и в Совфеде.

В настоящий момент закон о Счетной палате предусматривает освобождение председателя от должности на основании личного заявления об отставке. Также поводом для увольнения может стать нарушение им законодательства РФ, утрата доверия или наличие гражданства иностранного государства.

Ранее в СМИ сообщили, что свой пост планирует покинуть председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. Ожидается, что он будет назначен на новую должность в компании "Яндекс".

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