Матвиенко пожелала Кудрину успехов на работе в "Яндексе"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко высказала надежду на дальнейшие успехи экс-главы Счетной палаты России Алексея Кудрина на работе в компании "Яндекс", подтвердив его отставку с должности.

"Алексей Леонидович, мы надеемся, что Совет федерации с вашим приходом будет чаще в топ "Яндекса" попадать с теми важными заявлениями, которые мы делаем", – цитирует Матвиенко ТАСС.

25 ноября появилась информация об уходе Кудрина с поста и переходе на работу в "Яндекс". Как сообщал источник, подобное может произойти до конца 2022 года. Информацию об уходе подтвердил сам Кудрин.

Позже в Совфед поступило представление об освобождении главы Счетной палаты РФ от должности. Сообщалось, что Совфед рассмотрит его на заседании 30 ноября.

Накануне стало известно, что Совфед совершил процедуру досрочного освобождения Кудрина от должности.

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