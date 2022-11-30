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10:33

Политика

Кудрин досрочно освобожден от должности главы Счетной палаты

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Совет Федерации на заседании досрочно освободил Алексея Кудрина от должности главы Счетной палаты, сообщает ТАСС.

За это решение проголосовал 151 сенатор, еще один политик воздержался.

25 ноября стало известно, что Кудрин покинет должность главы Счетной палаты и перейдет на работу в компанию "Яндекс". По данным источника, это может произойти до конца года.

29 ноября в Совфед поступило представление президента РФ об освобождении Кудрина от должности председателя Счетной палаты.

Позже Кудрин заявил, что после ухода планирует сосредоточиться на работе с "большими проектами" в сфере частного бизнеса. Он отметил, что подал заявление об отставке президенту после 25 лет работы в государственном секторе.

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