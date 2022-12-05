Одна из матерей военнослужащих рассказала о встрече с Путиным

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин пропускал через себя каждую историю, которую рассказывали матери военнослужащих во время встречи с президентом. Об этом рассказала зампредседателя правительства Еврейской автономной области Мария Костюк.

Ее сын погиб во время спецоперации возле села Спорном в Донецкой Народной Республике. Он умер, спасая своих сослуживцев. После встречи с президентом Костюк рассказала, что российский лидер "прекрасно владеет ситуацией". По ее словам, он все знает, осознает и принимает.

Костюк отметила, что практически на каждую историю Путин дал какое-то поручение. Она поведала, что на встрече присутствовали матери погибших военнослужащих, добровольцев и мобилизованных.

"Были и те мамы, у кого и двое детей, и муж там находятся... И знаете, дай бог той выдержки и сил, как у тех мам", – приводит слова Костюк РИА Новости.

Зампредседателя правительства Еврейской автономной области добавила, что на мероприятии были женщины, которые организовывают волонтерские группы, доставляют грузы и все время находятся в местах боевого слаживания.

"Перед тем как прийти к президенту туда, все ревели. Начинают рассказывать – и ревут, понимаете? У каждого своя жизнь, и все сегодня молят о том, чтобы другие были живы. Дай бог, чтобы такие мамочки были везде и кругом", – сказала Костюк.

Во время встречи с Путиным 25 ноября Ирина Сумынина из Краснодара рассказала, что у нее четыре сына, из которых двое участвуют в СВО. На Украину добровольцем отправился и муж женщины.

Она поведала, что с ужасом ждет 18 лет младшего сына, так как боится, что и он отправится в зону спецоперации. В ответ же Путин сказал, что этого не нужно, и отметил, что одному из сыновей также нужно бы вернуться.



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