Собянин рассказал об электронных благотворительных сервисах Москвы

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Электронные благотворительные столичные сервисы гарантируют адресную и эффективную помощь, заявил Сергей Собянин. Об этом градоначальник рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, несколько лет назад в Москве создали благотворительные сервисы, которые работают только с проверенными фондами. Как отметил мэр города, на их помощь можно рассчитывать, поскольку они гарантируют адресное и эффективное использование средств.

"Один из популярных сервисов – "Миллион призов", который помог собрать уже более 200 миллионов рублей нуждающимся", – говорится в его публикации.

Собянин обратил внимание на то, что любая сумма может помочь кому-то решить его проблему. Благотворительные сервисы оказывают поддержку гражданам с тяжелыми заболеваниями, пожилым людям, а также бездомным животным.

Ранее градоначальник рассказал о работе проекта по трудоустройству выпускников социальных домов. По его словам, они уже два года работают в центрах госуслуг.

Проект позволяет людям с ментальными особенностями лучше адаптироваться, научиться организовывать свой день и общаться, отметил Собянин.



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