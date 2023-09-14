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14 сентября, 07:15

Общество

В Минобороны РФ утвердили список болезней, с которыми не возьмут на службу по контракту

В Минобороны РФ утвердили список болезней, с которыми не возьмут на службу по контракту

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В Минобороны России рассказали, с какими болезнями не возьмут служить по контракту. Перечень утвердил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Приказ министра касается периода мобилизации, военного положения и военного времени. В этом списке, например, сахарный диабет 1-го типа, психические расстройства, эпилепсия, ВИЧ, а также инсульты, астма, гепатиты и другие заболевания. Всего 26 пунктов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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