Предельный возраст отсрочки от службы для сотрудников IT-компаний повысят в РФ до 30 лет

В России предельный возраст отсрочки от службы для сотрудников IT-компаний с 2024 года повысят с 27 до 30 лет. При этом россияне, которым 27 лет исполнится до конца текущего года, не подпадают под действие нового закона.

Изменения необходимы в связи с законом об увеличении призывного возраста. В настоящее время отсрочку от армии могут получить специалисты по информационным технологиям с высшим образованием, которые не менее года работают в аккредитованных IT-компаниях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.