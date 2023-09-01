В Стамбуле снизили допустимую скорость движения на электросамокатах по центру

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Власти турецкого Стамбула ограничили скорость движения на электросамокатах в пяти центральных районах города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на транспортный центр городской мэрии.

"Максимальная скорость электросамокатов снижена с 20 до 12,5 километра в час в пяти районах, где наиболее интенсивное пешеходное движение", – говорится в сообщении.

Контроль за соблюдением правила буду осуществлять в районах Бейоглу, Бешикташ, Фатих, Шишли и Кадыкей.

С 2021 года в Стамбуле действует запрет на аренду электроскутеров для лиц младше 15 лет. Скорость передвижения на транспортных средствах ограничена до 25 километров в час. Кроме того, на скутерах запрещено передвигаться по тротуарам.

До этого порядка 62% москвичей поддержали запрет аренды электросамокатов в городе. Большая часть опрошенных аргументировали свое мнение значительным числом аварий с участием электросамокатчиков, а также тем, что средства индивидуальной мобильности часто оставляют на остановках общественного транспорта и тротуарах, что создает неудобства для пешеходов.



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