Новый маршрут до корпуса МКНЦ имени Логинова запустили на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Новый маршрут наземного транспорта в связи с открытием корпуса Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени Логинова запустили на востоке Москвы, сообщает пресс-служба префектуры ВАО.

Благодаря этому горожане смогут проще добираться до учреждения.

Так, с 21 августа начал работу новый маршрут автобуса 645п. На нем можно доехать до медицинского центра от станций метро "Щелковская", "Первомайская" и "Шоссе Энтузиастов". Автобусы на данном маршруте следуют с интервалом в 30 минут.

Кроме того, была скорректирована работа автобуса Т30. Он следует от станций метро "Авиамоторная", "Шоссе Энтузиастов" и "Выхино". После корректировки автобусы будут ходить с более короткими интервалами каждые 10 минут.

Ранее стало известно, что в новом медицинском комплексе МКНЦ имени Логинова создали все условия, чтобы при помощи парка экспертного оборудования оперативно обследовать людей. Медики теперь могут назначить химиотерапию с большим спектром препаратов по всем современным стандартам лечения рака.