В Москве подвели итоги проекта "Арт-фабрика"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В Москве завершился проект "Арт-фабрика", который был организован Агентством креативных индустрий. Из 60 работ, попавших в финал, эксперты и заказчики отобрали 12, которые будут украшать столичные пространства и территории жилых комплексов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, обмен идеями между участниками и создание совместных проектов удовлетворяют одновременно несколько запросов столицы.

"Это переосмысление городской среды, развитие креативных индустрий и усиление их присутствия за пределами музеев и выставок, то есть в жилых пространствах и на улицах Москвы", – сообщил он.

Отмечается, что участники проекта должны были представить свои работы в одном из форматов: инсталляция, скульптура, живопись, графика, фотография, видеопроекция или комплексное оформление пространств. При этом работа могла быть представлена как отдельно стоящий объект, так и интегрированный в архитектуру зданий.

Всего было подано 200 заявок проектов, разработанных для десяти заказчиков – центры госуслуг, Международный центр самбо, спортивный комплекс "Лужники", финансовый институт развития в жилищной сфере "ДОМ.РФ", площадка "Панорама 360" и крупные застройщики.

В номинации "Интерьерный арт" победителями стали Сергей Махновецкий – оформление крыши стадиона в "Лужниках", Мария Боковня – проект дизайна верхнего яруса стадиона, Анастасия Шамина – интерьер кафе в Международном центре самбо, Александр Петунин – оформление рабочих кабинетов и фотозоны центра, а также смотровой площадки "Панорама 360".

Кроме того, в номинации "Паблик-арт" представители московской компании-девелопера выбрали проекты Ольги Лесниковой, Юлии Латышевой и Романа Ермакова по оформлению территорий ЖК "Остафьево", "Заречье" и "Верейская 41".

Специалисты также отметили арт-объект Ивана Калиничева в виде сложной матрицы из лампочек, вдохновленный цифровыми технологиями. Проект был создан для ЖК "Южный порт". Еще один участник, Михаил Иванов, разработал дизайн опорных столбов для канатной дороги на Воробьевых горах.

Ранее сообщалось, что на Московском медиафестивале 2 сентября будут подведены итоги конкурса "Москва долголетняя", организованного проектом "Московское долголетие". Награждение состоится на Поклонной горе, где посетители также смогут послушать лекцию и посетить творческую встречу с модельерами старшего поколения.

До этого в столице подвели итоги премии "Лучший промышленный дизайн России" по трем номинациям: "Дизайн-продукт", "Дизайн-прототип" и "Приз зрительских симпатий". Победили в итоге 20 проектов, 15 из которых – московские.