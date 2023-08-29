На Московском медиафестивале подведут итоги конкурса "Москва долголетняя"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Московском медиафестивале 2 сентября будут подведены итоги конкурса "Москва долголетняя", организованного проектом "Московское долголетие". Награждение состоится на Поклонной горе, где посетители также смогут послушать лекцию и посетить творческую встречу с модельерами старшего поколения.

Отмечается, что главным событием дня станет награждение участников литературного конкурса "Москва долголетняя", который был организован редакцией газеты "Московское долголетие" и Союзом журналистов. Три месяца конкурсанты присылали литературные произведения, написанные в различных жанрах.

Дипломы будут вручены 21 участнику, чьи работы, по мнению жюри, стали лучшими, победители получат статуэтку "Серебряное перо", а их произведения включат в сборник "Москва долголетняя" и опубликуют в газете.



Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов отметил, что этот год проект объявил Годом столицы.

"Всего за три месяца литературный конкурс объединил более 300 авторов, которые написали свыше тысячи литературных произведений разных жанров", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

По его словам, в литературных работах москвичи отразили истории из жизни, например, кто-то наблюдал за первым полетом человека в космос, а кто-то встречал кубинскую делегацию во главе с Фиделем Кастро.

"Из таких воспоминаний складывается история, а сборник, в который войдут произведения, будет иметь ценность не только для нас, но и для будущих поколений", – подчеркнул Филиппов.

В рамках медиафестиваля в 14:00 состоится зарядка для всех посетителей, в 14:30 в большом зале кандидат биологических наук, автор рубрики о здоровом образе жизни в газете "Московское долголетие" Ольга Шестова прочитает лекцию и ответит на вопросы, как заморозить старение и уменьшить биологический возраст.

В 15:00 посетители фестиваля могут отправиться на шоу частников третьего сезона проекта "Московское долголетие".

Подчеркивается, что церемония награждения конкурсантов состоится в 16:00. Также в течение всего дня будет работать стойка проекта, в рамках которой гостям могут рассказать подробности о нем или предложить записаться.

В этом году Московский медиафестиваль состоится в 21-й раз и впервые – в расширенном формате. К издательским домам также присоединятся теле- и радиокомпании и представители интернет-индустрии. Фестиваль будет идти с 10:00 до 21:00, вход доступен для всех желающих.

Ранее Сергей Собянин сообщал об открытии 10 новых центров "Московского долголетия". Всего в городе было открыто порядка 100 центров, а до конца этого года их будет больше 120.

Отмечалось, что новые центры заработали в таких районах, как Перово, Останкинский, Восточное Измайлово, Ярославский, Царицыно, Бабушкинский, Академический, Щербинка, Крылатское и Сокол.



"Интервью": Владимир Филиппов – о программе "Московское долголетие"