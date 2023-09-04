Инфекционист исключил опасность нового подтипа COVID-19 "Пирола"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новый подтип коронавируса BA.2.86 "Пирола" не представляет опасности. Об этом Агентству "Москва" заявил врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

"Насколько я знаю, это один из вариантов штамма "Омикрон", одна из подлиний "Омикрона". Говорить о том, что у этого подвида "Омикрона" есть потенциальная опасность быть более тяжело протекающим, на мой взгляд, преждевременно", – сказал он.

Специалист аргументировал, что все подвиды штамма "Омикрон" не характеризуются тяжелыми симптомами. Он предположил, что в случае заражения "Пиролой" заболевшим не потребуется госпитализация и лечение особыми методами, подвид будет протекать в виде незначительной ОРВИ.

Вознесенский также добавил, что оснований для прогнозирования неблагоприятного эпидемсезона в РФ в связи с распространением нового подвида в мире нет.

До этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в мире. С 31 июля по 27 августа в мире выявили свыше 1,4 миллиона человек, заразившихся COVID-19. Количество случаев инфицирования увеличилось на 38% по сравнению с предыдущими 28 днями, а число смертей сократилось на 50%, уточнили в ВОЗ.



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