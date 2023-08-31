31 августа, 12:34Общество
Уровень заболеваемости ОРВИ и COVID-19 среди детей в Москве снизился в два раза
Фото: depositphotos/IgorVetushko
В Москве сложилась благоприятная ситуация по санитарной безопасности. Уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом среди детей снизился в два раза, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, ограничений нет.
"И я надеюсь, что не предвидится до конца учебного года", – подчеркнула Ракова.
Заммэра отметила, что уделяется внимание вопросам безопасности, все школы и детские сады контролируются видеонаблюдением.
Ранее Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости коронавирусом в РФ. Как отметили в ведомстве, инфекция приобретает сезонный характер. Там также объяснили, что традиционное ухудшение эпидемиологической ситуации в конце лета – начале осени вызвано массовым возвращением взрослых из отпусков и выходом детей с каникул.
Весной в России зарегистрировали вакцину от коронавирусной инфекции для детей 6–11 лет. Отмечается, что препарат имеет определенные противопоказания. В частности, прививку не стоит делать тем, у кого есть гиперчувствительность к какому-либо из компонентов.
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