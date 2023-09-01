ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 63% за 28 дней

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С 24 июля по 20 августа этого года в мире было выявлено порядка 1,5 миллиона новых случаев COVID-19, что на 63% больше, чем за предыдущие 28 дней. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, было зарегистрировано более 2 тысяч смертей в результате заболевания коронавирусом.

В ВОЗ отметили, что в настоящее время выявленные случаи неточно отражают уровень инфицирования, поскольку в мире сократились масштабы тестирования и отчетности.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве сложилась благоприятная ситуация по санитарной безопасности. Так, уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом среди детей снизился в два раза.

До этого в России разрешили проведение клинических исследований обновленной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Соответствующее решение приняли в Минздраве РФ.

"Актуальный репортаж": заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла почти на 20%