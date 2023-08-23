Роспотребнадзор не выявил ни одного случая оспы обезьян в РФ в 2023 году

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На территории Российской Федерации в 2023 году не было выявлено ни одного случая оспы обезьян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В СМИ отметили, что немногим ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала о разработке глобальной стратегической основы для ликвидации передачи оспы обезьян от человека к человеку на период 2023–2027 годов.

"В 2023 году случаев инфицирования оспой обезьян в России не выявлено. Роспотребнадзор принимает все необходимые меры для недопущения рисков завоза опасных и особо опасных инфекций на территорию РФ", – отметили в надзорном ведомстве.

В конце июня гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что природный феномен Эль-Ниньо, который связан с эффектом повышения температуры поверхности Тихого океана более чем на 3 градуса, может привести в 2023 и 2024 годах к усилению распространения лихорадки денге, чикунгуньи и вируса Зика.

По словам эксперта, в Перу с начала 2023 года выявили 150 тысяч человек, которые попадали в больницы с подозрением на заражение денге. При этом 50% случаев подтвердили лабораторные анализы.



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