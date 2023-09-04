Шесть автомобилей столкнулись на проспекте Мира в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Шесть автомобилей столкнулись в районе дома 118 на проспекте Мира. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за аварии движение там затруднено. Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда.

Ранее на Широкой улице в Москве водитель каршеринга врезался в автобус и скрылся с места ДТП. Перед этим водитель легковушки пересек перекресток на красный светофор.

