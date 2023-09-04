04 сентября, 15:56Происшествия
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Ростовской области
Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"
ДТП с участием двух автомобилей произошло в Ростовской области на 5-м километре автодороги Таганрог – Покровское около 06:00 по московскому времени. В результате инцидента погибли пять человек, еще трое были госпитализированы с травмами. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".
По предварительной информации, водитель ВАЗ-2110 1961 года рождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Lada Priora под управлением мужчины 1968 года рождения.
Отмечается, что в аварии погибли трое пассажиров ВАЗ-2110, водитель и пассажир Lada Priora. Госпитализированы с травмами водитель и пассажир ВАЗ-2110, а также другой пассажир Lada Priora.
В сообщении уточнили, что полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося. По их результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.
Ранее один человек погиб и еще семь получили различные травмы в результате ДТП в Подмосковье. Предварительно, водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
До этого два легковых автомобиля столкнулись на окружной дороге Тюмени в районе пересечения с улицей Авторемонтной. В результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе шесть детей.
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