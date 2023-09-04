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Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Подмосковье
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Один человек погиб и еще семь получили различные травмы в результате ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.
Авария произошла вечером 3 сентября на 2-м километре автодороги Заболотье – Авдотьино. Предварительно, водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
Всех пострадавших госпитализировали. Сотрудники полиции в данный момент устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что под Липецком шестилетнего ребенка насмерть сбил электропоезж. Малыш вместе с отцом на велосипеде пересекал железнодорожный переезд с закрытым шлагбаумом.
До этого два легковых автомобиля столкнулись на окружной дороге Тюмени в районе пересечения с улицей Авторемонтной. В результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе шесть детей.
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