Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Подмосковье

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Один человек погиб и еще семь получили различные травмы в результате ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла вечером 3 сентября на 2-м километре автодороги Заболотье – Авдотьино. Предварительно, водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.

Всех пострадавших госпитализировали. Сотрудники полиции в данный момент устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что под Липецком шестилетнего ребенка насмерть сбил электропоезж. Малыш вместе с отцом на велосипеде пересекал железнодорожный переезд с закрытым шлагбаумом.

До этого два легковых автомобиля столкнулись на окружной дороге Тюмени в районе пересечения с улицей Авторемонтной. В результате ДТП пострадали 12 человек, в том числе шесть детей.