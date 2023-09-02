Несколько автомобилей столкнулись на МКАД в районе нацпарка "Лосиный остров"

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На внутренней стороне 99 километра МКАД в районе национального парка "Лосиный остров" произошла авария с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем официальном телеграм-канале.

Отмечается, что на место происшествия выехали оперативные службы города. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших пока что уточняются.

Ведомство предупредило водителей, что движение в районе ДТП сильно затруднено.

Ранее в Нефтекамске автобус наехал на платформу автовокзала в результате чего пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

Отмечалось, что автобус направлялся по маршруту Нефтекамск – Николо-Березовка без пассажиров. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.



Авария с участием машины ДПС произошла в центре Москвы