Шестилетний ребенок погиб на железнодорожном переезде под Липецком

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Под Липецком шестилетнего ребенка насмерть сбил электропоезж. Малыш вместе с отцом на велосипеде пересекал железнодорожный переезд с закрытым шлагбаумом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

Происшествие случилось утром в субботу 2 сентября на регулируемом переезде, который разделяет Усмань и Стрелецкий хутор в Липецкой области. По предварительным данным, ребенок вместе с папой на двух велосипедах осуществляли переезд железнодорожных путей.

"Электропоездом сообщением Воронеж-Грязи произошло смертельное травмирование малолетнего мальчика, который следовал совместно со своим отцом", – говорится в заявлении ведомства.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена.

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