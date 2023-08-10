Проезд по выделенной полосе на участке Щелковского шоссе ограничат для такси

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Дарья Мясина

С 15 августа проезд ограничат для водителей такси по выделенной полосе на участке Щелковского шоссе. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Так, пассажиры городских и пригородных маршрутов смогут добираться вовремя", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что такси не смогут проехать от съезда на дублер в районе дома 82, корпуса 1, до улицы Хабаровской. Уточняется, что на этом участке проезжает 38 маршрутов автобусов в день. Благодаря изменениям движение городского транспорта там станет оперативнее и без задержек, уточнили в департаменте.

Ранее водителей предупредили, что движение грузовиков по боковым проездам трассы М-1 "Беларусь" в Подмосковье ограничат с 11 августа. В "Автодоре" добавили, что ограничения коснутся участка с 45-го по 64-й километр в интервале с 10:00 до 22:00.

"Актуальный репортаж": беспилотные грузовики начали курсировать на российских дорогах