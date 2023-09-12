Синоптик пообещал москвичам теплую и солнечную погоду до конца недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей и гостей Москвы ожидает теплая погода на этой неделе. Средние значения температуры составят до 20 градусов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"В Москве погода яркая в прямом и переносном смысле. Ясная, солнечная. Это связано с таким мощным антициклоном, который хоть и мигрирует немного, его центр меняет свое местоположение, но солнечная погода остается", – объяснил он.

Синоптик отметил, что ночью столбики термометров будут опускаться. Ночные температуры покажут от 5 до 6 градусов. Как подчеркнул метеоролог, днем температура будет находиться в диапазоне 20–22 градусов, однако 15 и 16 сентября значения покажут от 18 до 20 градусов.

"Сейчас, при сентябрьском антициклоне, настолько комфортная погода, что если встать на солнце, то ощущение будет, что температура около 23–25 градусов", – сказал Вильфанд.

По его словам, данный период можно назвать предшествующим золотой осени. Синоптик добавил, что воздух все же не успевает прогреваться в отличие от погоды в летний сезон.

Ранее стало известно, что прошедшая ночь в Москве и области стала самой холодной с начала осени, столбики термометра опустились до 7,1 градуса. Такие показатели зафиксировали на главной метеостанции города на ВДНХ.

До этого ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в пятницу, 15 сентября, в Москве изменится характер погоды. Она предупредила, что местами ожидается кратковременный дождь.

Москвичам рассказали, когда начнется похолодание