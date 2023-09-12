Минувшая ночь стала самой холодной с начала осени в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Прошедшая ночь в Москве и области стала самой холодной с начала осени, столбики термометра опустились до 7,1 градуса. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал в своем телеграм-канале.

Такие показатели зафиксировали на главной метеостанции города на ВДНХ, уточнил синоптик.

"В Подмосковье холоднее всего было на "полюсе холода" региона, в Черустях, там столбики термометров показали 1,5 градуса – это также самая низкая температура с начала сентября", – заявил Леус.

По его словам, юг и восток Московской области оказались холоднее, чем запад и север.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что в пятницу, 15 сентября, в Москве изменится характер погоды. Она предупредила, что местами ожидается кратковременный дождь.

Синоптик Александр Ильин, в свою очередь, заявил, что золотая осень в этом году придет в Москву позже, чем обычно. Ее стоит ожидать в конце сентября.

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