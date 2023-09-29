Максимальное пособие по беременности и родам может вырасти до 565 тысяч рублей

Фото: depositphotos/yaku22@mail.ru

Максимальная сумма выплат по беременности и родам в следующем году может вырасти с 383 до 565 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

Кроме того, в ведомстве добавили, что максимальный размер пособия для работающих родителей по уходу за ребенком, которому еще не исполнилось 1,5 года, также могут поднять до 49 тысяч рублей в месяц. Сейчас по этой выплате перечисляют около 33,2 тысячи рублей.

Ранее появилась информация, что после индексации пенсий неработающих пенсионеров на 7,5% в 2024 году их средний размер может составить 23 405 рублей. В бюджет Социального фонда на 2024 год на выплату пенсий заложили более 10 триллионов рублей.

В РФ предложили поднять на год возраст детей, на которых полагается пособие