Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поезда МЦД-3 задерживаются в сторону Зеленограда-Крюкова и Казанского вокзала из-за остановки состава № 7223 по техническим причинам на станции Перово. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В ведомстве уточнили, что составы на участке Люберцы – Авиамоторная временно следуют по другому пути с остановкой на станции Выхино. Совместно с Московской железной дорогой (МЖД) принимаются меры для восстановления штатного режима расписания.

"Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимаем все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов", – заявила пресс-служба перевозчика в своем телеграм-канале, добавив, что интервалы между поездами на МЦД-3 были увеличены.

Накануне, 22 декабря, на станции Электрогорск Горьковского направления загорелась электричка. Из-за короткого замыкания на крышу вагона упал контактный провод, который привел к нагреву и искрению крышевого оборудования. В момент инцидента пассажиров в вагоне не было, огонь оперативно потушила локомотивная бригада.

В связи со случившимся отсутствовало движение на участке Электрогорск – Павловский Посад. Спустя время его восстановили.