Движение поездов МЦД-3 в сторону Зеленограда-Крюкова восстановлено

Поезда на МЦД-3 в сторону Зеленограда-Крюково и Казанского вокзала снова следуют со всеми остановками, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

"Состав, остановившийся по техническим причинам на станции Перово, убран вспомогательным локомотивом", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что специалисты вместе с МЖД принимают меры для сокращения опозданий.

Задержка поездов произошла утром 23 декабря из-за остановки состава № 7223 по техническим причинам на станции Перово. В связи с этим поезда на участке Люберцы – Авиамоторная временно следовали по другому пути с остановкой на станции Выхино. Интервалы между поездами на МЦД-3 также были увеличены.